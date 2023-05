Zabrała głos w sprawie zwolnienia Dowbor. "Zmiana boli"

"10 lat temu przed odejściem z Polsatu, jeszcze jako szef zespołu nowych projektów, pokazałam ten format Ninie Terentiew. Marzyło mi się nawet skrycie, żeby go poprowadzić. (…) Nina od razu dostrzegła potencjał formatu i do prowadzenia wymyśliła Kasię. To był strzał w dziesiątkę! Przełknęłam to z godnością i przyznałam rację szefowej. Genialny pomysł!" – napisała Młynarska.