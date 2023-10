Zaczynają stosować "skin cycling". Metoda dermatolożki z Nowego Jorku działa cuda

Obserwuj swoją skórę i nie rób nic na siłę

Jeśli jesteś osobą, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę w wyżej wymienionymi składnikami aktywnymi, musisz pamiętać, by zacząć od małych stężeń kwasów i retinoidów. Te drugie mogą na początku nieco podrażniać skórę, lecz jest to absolutnie normalne. Ponadto, jeśli czujesz, że twoja skóra potrzebuje dłuższego okresu regeneracji, to po prostu jej na to pozwól. Z dwóch dni nawilżania zrób trzy czy cztery i wydłuż cykl.