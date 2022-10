Zagraj kolorem w swoich wnętrzach

Dopełnić klimat

Jesienią chowamy się z powrotem do wnętrz, poszukując w nich ciepła i przytulności. Każda pora roku ma swój klimat, który przemycamy do naszych mieszkań i odczuwamy go wszystkimi zmysłami. Zapach kadzidełka, smak gorącej herbaty z cytryną, dotyk ciepłego koca – czujemy jesień całym sobą. O doznania zadbają artykuły dekoracyjne, uzupełniające nasze wnętrza. Przyjemnie szorstki dywan Mel z naturalnych materiałów uchroni nasze stopy przed chłodem paneli, gdy będziemy sięgać po dolewkę naparu z dzbanka Tomo. Z kolei płomień rzucany przez świeczki Reda, Blau i Grena delikatnie rozjaśni długie wieczory, tworząc grę cieni na ścianach. A żółty pled Muff nie tylko nawiąże do zmieniających się na drzewach liści, ale będzie stanowić wspomnienie lata.