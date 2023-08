Założyła modną sukienkę z sieciówki. Na ulicy musiała się schować

Chociaż wakacje powoli zbliżają się do końca, letnie temperatury nie odpuszczają. Nie ma na co liczyć - najbliższe dni przyniosą w Polsce bezlitosne upały. Jeśli wyjechaliśmy na południe Europy, również nie mamy co liczyć na chłód. Mimo że jest połowa sierpnia, nie musimy jeszcze chować letnich ubrań.