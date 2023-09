Zaskoczyła wyborem butów. "Must have" na jesień

Idealnym modelem będą trapery – najczęściej nieprzemakalne, ocieplane w środku, maksymalnie wygodne i przy tym wszystkim stylowe. Pasują zarówno do stylizacji casualowych, jak i smart casualowych, co udowodniła ostatnio księżna Kate. W takich butach rzadko możemy ją zobaczyć. Do eleganckiego stylu im bowiem daleko. Lecz żona księcia Williama dobrze wie, że najważniejsze, to dostosować się do okazji i otoczenia.