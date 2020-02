Zdaniem Jakuba współczesnym kobietom nie zależy na ślubie. "Zarabiają 3 tys. zł i myślą, że robią kariery"

Według Jakuba w dzisiejszych czasach mężczyznom bardziej zależy na posiadaniu żony i dzieci. Uważa jednak, że współczesne kobiety wolą skupić się na karierze, która w rzeczywistości wcale nie gwarantuje im szczęścia.

"Odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach to bardziej facetom zależy, żeby mieć żonę, niż kobietom, żeby mieć męża. To wszystko poszło w złym kierunku. Kobiety częściej myślą o tym, żeby robić jakieś śmieszne kariery, przy czym większość w rzeczywistości pracuje w jakichś beznadziejnych korporacjach za maksymalnie 3 tys. zł" – narzeka Jakub.

"Wydaje im się, że robią wielkie kariery. Do tego naoglądają się programów słynnych trenerek, pójdą na siłownię, czują się jak wielkie gwiazdy i zmieniają partnerów jak rękawiczki. Jak już szukają gościa, to koniecznie musi być przystojny i bogaty. Inaczej nie warto podchodzić" – dodaje. Sporo internautów nie zgodziło się z poglądami Jakuba.

"A dlaczego kobieta ma decydować się na męża, który nie ma ani urody, ani pieniędzy? Może lepiej robić karierę i mieć święty spokój, niż potem sprzątać, pracować na jego utrzymanie, opiekować się dziećmi i siedzieć w kuchni", "Poszło to w lepszą stronę dla kobiet, w gorszą dla mężczyzn. Lepiej zarabiać 3 tys. zł w korpo, niż brać od pana męża i potem mu usługiwać, bo przynosi pieniądze", "No w sumie co się dziwić tym kobietom, każdy teraz chce żyć wygodnie" – komentowali inni użytkownicy forum.