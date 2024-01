Zimowy niezbędnik. W te rzeczy warto się zainwestować

Nawilżający krem na noc Rituals, 155 zł (50 ml)

Zimą nawilżenie jest absolutną podstawą. Dlatego warto zaopatrzyć się w bogaty krem na noc, np. z gamy Clean & Concious od marki Rituals, bo to właśnie nocą nasza skóra regeneruje się i pochłania to, co dla niej najlepsze. W końcu która z nas nie chciałaby rano spojrzeć w lustro i zobaczyć promienną twarz? Hydrating Overnight Cream zawiera aktywną mieszankę kwasu hialuronowego i ashwagandhy, która nie tylko nawilża cerę, ale, co ciekawe, zabezpiecza ją także przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego.