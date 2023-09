Znów zaszalała ze stylizacją. Minispódniczka to dopiero początek

Natasza Urbańska pochwaliła się właśnie na Instagramie maksymalnie dziewczęcą stylizacją – wręcz niepasującą do jej zadziornego wizerunku. Okazało się jednak, że ubrała się tak na potrzeby nagrań do spotu "The Voice Kids". Nie zabrakło podkolanówek i kokardy w wersji XXL.