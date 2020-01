WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 dzieci oprac. Katarzyna Dobrzyńska 4 godziny temu Żona Adriana chce kolejnego dziecka. "Nie wiem, czy to dobry pomysł" Adrian od niedawna spełnia się w roli ojca. Chociaż córka jest jego spełnieniem marzeń, to boi się myśli o kolejnym dziecku. Z innego założenia wychodzi jego ukochana, która już planuje następne potomstwo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Adrian zastanawia się, czy jest gotowy na kolejne dziecko (123RF) Adrian i Iza długo starali się o pierwsze dziecko. Kiedy na świecie pojawiła się ich córeczka, oboje skakali ze szczęścia. Maluszek szybko stał się ich oczkiem w głowie. Chociaż od porodu minęło zaledwie 3 miesiące, to żona Adriana już planuje kolejne dzieci. Mężczyzna nie wyklucza myśli o nowych pociechach, jednak to dla niego zdecydowanie za szybko. Boi się powiedzieć o tym żonie, uważa, że Iza uzna to za tchórzostwo. "Jak mam jej powiedzieć, że to za wcześnie? Nie chce, żeby pomyślała, że jej nie kocham albo że nie chce mieć więcej dzieci" – zapytał na forum WP Kafeteria. Ona chce dziecka, on się waha Pod wątkiem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci starali się zrozumieć obie strony. Dawali pomocne rady, ale też opowiadali swoje historie. "Jak nasz synek miał 3 miesiące, to mój mąż też chciał kolejne dziecko, żeby między nimi był równy rok różnicy, ale ja nie czułam się wtedy gotowa, powiedziałam, że chcę odpocząć, że będzie mi ciężko. Zdecydowaliśmy się na drugie dziecko, kiedy synek miał 14 miesięcy" – napisała forumowiczka. "Może z rok bym jeszcze odczekała, ale patrząc z mojej perspektywy, im dłużej się zwleka, tym trudniej jest się potem zdecydować. Moje dziecko ma już 5 lat i coraz mniej mi się chce po raz kolejny pakować w pieluchy. A gdybym nie zwlekała, to już drugie miałoby kilka lat i najcięższy okres mielibyśmy za sobą" – zauważyła kolejna internautka. "Wiele kobiet ma jakieś problemy w ciąży, są zagrożone i trzeba leżeć, i nie dźwigać. Jak wtedy poradzicie sobie z opieką nad niemowlakiem? Czy macie kogoś, kto w razie czego mógłby się do was wprowadzić i pomóc? Niestety, trzeba brać pod uwagę różne warianty przebiegu ciąży" - zapytał obserwator wątku. A wy uważacie, że 3 miesiące to za wcześnie, żeby myśleć o kolejnym dziecku? Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne