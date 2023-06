Zostanie synową królowej. Oczy świata zwrócone na Jordanię

To była miłość od pierwszego wejrzenia. - Wiedziałam, że był synem króla Husajna i trochę się tego obawiałam. Trzymałam go z początku na dystans. Wydawało mi się, że skoro jest księciem, musi być playboyem - wspomina królowa Jordanii, Rania. Swojego męża, wtedy jeszcze księcia Abda Allaha, poznała zaledwie pół roku przed ślubem.

Rajwa Al Saif przyszła na świat w 1994 roku w Arabii Saudyjskiej jako córka przedsiębiorcy i matki powiązanej rodzinnie z królem tego kraju. Ukończyła architekturę na Syracuse University w Stanach Zjednoczonych. Jest również absolwentką Fashion Institute of Design & Merchandising w Los Angeles.

