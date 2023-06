Żyją w trójkącie. Mówią o jednym dużym minusie

Jest w poliamorycznym związku. "Nie doświadczamy zazdrości"

Partnerzy dementują w publikowanych filmach wiele mitów i stereotypów, które narosły wokół związków poliamorycznych. Zaprzeczają chociażby temu, że są zazdrośni o trzeciego partnera w relacji. "W rzeczywistości w ogóle nie doświadczamy zazdrości w naszym związku. Wszyscy po prostu robimy, co w naszej mocy, aby każdemu partnerowi poświęcić równą uwagę" - mówi Alana w "The New York Post".