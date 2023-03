15 lat temu była obciachem. Dzisiaj tę sukienkę nosi nawet Małgosia Socha

Na nagraniach do wiosennego spotu programu Polsat, pojawiła się główna twarz serialu "Przyjaciółki" - Małgorzata Socha. Gwiazda olśniła wszystkich swoją nietuzinkową stylizacją. Kreacja aktorki wyglądała jak pożyczona z szafy mamy i osadzona we współczesności. To zdecydowanie wyjątkowa kreacja - "inna" niż wszystkie. Przyciąga uwagę i intryguje, dzięki czemu mogłaby śmiało zagrać główną rolę w niejednym filmie.