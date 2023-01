20 lat po jego śmierci dodała poruszający wpis. Łączyła ich nie tylko praca

Serialowa Ewa Werner do dziś wspomina zmarłego tragicznie przyjaciela. W 20. rocznicę śmierci Katarzyna Chrzanowska opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. "Drogi Przyjacielu. Już 20 lat!!! Nie wiem, jakie znaczenie, tam, gdzie jesteś, ma czas, ale tutaj w tym roku miałbyś 50 lat!! Na pewno miałbyś swój official. Dużo lajków i tyle samo hejtów. Widzisz, nic nie rozumiesz z tego języka, kiedyś Ci to wytłumaczę" - czytamy.