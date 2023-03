200 zł dodatku do emerytury. Trzeba spełnić tylko kilka warunków, a czasami nawet mieć świadków

Dodatek do emerytury z tytułu wysługi lat w OSP

Dodatek do emerytury z tytułu wysługi lat w OSP w 2023 r. wypłacany jest w wysokości 200 zł brutto. Musimy dodać, że kwota ta każdego roku jest waloryzowana. Co więcej, jego przyznawaniem nie zajmuje się ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Świadczenie trafia na konta emerytów do 15. dnia każdego miesiąca.