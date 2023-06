Afera w Sopocie. Ludzie nie dowierzają, co zrobiła Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz w tym roku świętuje 50-lecie jednego ze swoich największych przebojów. "Małgośkę" umie zanucić chyba każdy. Z okazji okrągłej rocznicy piosenkarka wróciła pamięcią do momentu, gdy zaśpiewała ten utwór na sopockiej scenie po raz pierwszy. Przy okazji odniosła się do tego, w jaki sposób zostało to przedstawione w serialu "Osiecka", bo prawda wyglądała inaczej.