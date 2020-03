Agnieszka Pilaszewska wyprowadziła się z domu. Miała dobę na spakowanie rzeczy

Polacy kojarzą Pilaszewską przede wszystkim z roli w kultowym serialu komediowym "Miodowe lata". Ponadto aktorka na co dzień gra w spektaklach teatralnych. Chociaż w obecnej sytuacji można stwierdzić, że grała. Z powodu koronawirusa teatry, kina czy muzea zostały zamknięte, a co za tym idzie artyści zostali odesłani na przymusowe wolne.

Intensywny czas

Przez ostatnie lata aktorka mieszkała na wsi we własnym domu, ale postanowiła przeprowadzić się do mieszkania w bloku. Decyzja z pewnością nie była łatwa dla niej, bo wprost przyznała, że "nie jest dobrze". Co więcej na spakowanie wszystkich rzeczy Agnieszka Pilaszewska miała tylko 24 godziny. "Powyżej 24h trzeba płacić za kontener, a my dzisiaj bezrobotni" - napisała w komentarzu.