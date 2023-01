Agnieszka Sienkiewicz bawi się na wakacjach. Stylizacja na plażę? Wzorzysty misz-masz

Wakacyjny look Agnieszki Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz pokazała zdjęcie w stylizacji na plażę. Aktorka założyła kolorowe bikini, na które zarzuciła wzorzystą, zwiewną sukienkę do ziemi. Kreację zdominowały trzy kolory: biały, czerwony oraz morski. Sienkiewicz założyła do tego jasnobrązowe klapki, a na ramieniu zawiesiła torbę typu shopper. Choć w wakacyjnych stylizacjach można sobie na dużo pozwolić i nie przejmować się perfekcyjną kompozycją, to wzory na bikini, sukience i torebce Sienkiewicz nieco się ze sobą gryzą.