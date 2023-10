Aktywność seksualna Polek. Aż 55 proc. badanych podało tę samą odpowiedź

Jak czytamy w raporcie: "Poznawanie partnera oraz budowanie relacji sprzyja częstym kontaktom seksualnym", co potwierdzają odpowiedzi. Częstą aktywność seksualną (kilka razy w tygodniu lub częściej) deklaruje 60 proc. kobiet w związkach nietrwających dłużej niż rok, 51 proc. kobiet w związkach od roku do dwóch lat i 46 proc. Polek w relacjach trwających od trzech do pięciu lat.