Aleksandra Hamkało miała operację. "To surrealistyczne wspomnienie"

Aleksandra Hamkało co pewien czas dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie wpisami, które odnoszą się do szczególnych momentów w jej życiu. Niedawno aktorka udostępniła kilka fotografii w skali szarości. Hamkało pozowała do ujęć na tle sportowego samochodu. Kilka godzin po wykonaniu tej sesji zdjęciowej znalazła się w szpitalu. Do dziś pamięta, że na miejsce przyjechała w stroju, który lekarzom mógł się wydawać dość nietypowy.