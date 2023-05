"Alexis" kończy 90 lat. Na starych zdjęciach jest nie do rozpoznania

Joan Collins to gwiazda lat 80., odtwórczyni niezapomnianych ról i kreatorka stylu, który przeszedł do historii. Miłośniczka blichtru, luksusu i połysku, wniosła estetykę glamour na wyższy poziom. Jej okazały styl jest równie bogaty, co sam życiorys. Pięciokrotna mężatka, matka i babcia, aktorka ponad stu ról i "posiadaczka" recepty na długie życie — dzisiaj świętuje swoje 90. urodziny.