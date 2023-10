Alicja Majewska skrytykowała polski cmentarny trend. "Nie jestem fanką"

- W Polsce nie widać, że groby są zaniedbane. Raczej widać pewną rzecz, która mi się nie podoba i to jest już z daleka widoczne. Sztuczne kwiaty. Nie jestem fanką sztucznych kwiatów. Wydaje mi się, że wyrazem pamięci jest żywy kwiat. Chociażby jeden i świeczka, którą zapalimy, a nie taki wieniec co leży przyprószony cały rok - skomentowała Majewska w rozmowie z "Faktem".

Autorka "Odkryjemy miłość nieznaną", podobnie jak wielu polskich artystów, planuje też kwestować na warszawskich Powązkach - to jej tradycja od wielu lat. - Wybieram się z puszką 1 listopada. Co prawda, jest brzydka pogoda, ale cel jest bardzo szlachetny i to jest istotne. Ci, co mają znaną twarz, mogą zachęcić do pomocy innych. Spotykam różnych ludzi, głównie seniorów, którzy mają reklamówki pełne zniczów i parasolki. Pomagam im, przytrzymuję parasolkę, oni szukają gotówki, żeby wesprzeć cmentarze. Następuje tam cudowne pojednanie - opowiadała.