Ane Piżl wyrzucona z toalety. Wszystko przez jej wygląd

Ane Piżl o życiu za granicą

Okazuje się, że nie wszędzie Ane Piżl musi borykać się z ukradkowymi spojrzeniami innych ludzi i ich komentarzami. Edukatorka przyznała, że jest wiele krajów, gdzie nie widzi tego problemu. Nikt nie zwraca uwagi na to, kim ktoś jest oraz co robi. Każdy może być tym, kim chce i to bez oceniania. Ratowniczka medyczna zdradziła, że jako osoba niebinarna bardzo dobrze czuje się, chociażby w Hiszpanii, Belgii i w Holandii. W Polsce jest jednak jeszcze bardzo dużo w tej kwestii do zrobienia.