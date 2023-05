Anna Guzik pokazała stare zdjęcie. Ludzie są przerażeni

Aktorka, w przeciwieństwie do niektórych swoich koleżanek z branży, nie ukrywa twarzy swoich dzieci. Co więcej, Anna Guzik chętnie publikuje ich zdjęcia na Instagramie. Dumna mama często zabiera córki w liczne podróże.

Ostatnio artystka pokazała fotografię ze spaceru, na którym widać jak wspólnie z dwójką swoich pociech wypoczywa na łące. Przy okazji celebrytka zdradziła fanom, że udało jej się w dzieciach zaszczepić prawdziwą miłość do przyrody oraz ciekawość świata.

Ostatnio Anna Guzik opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed ponad 20 lat. Aktorka zrobiła to dzięki uprzejmości kolegi ze studiów, który przysłał jej starą fotografię. Gwiazda w tamtym okresie nosiła krótkie włosy.

Aktorka odpowiedziała na jeden z komentarzy. "Będę zaczynała posty z czarno-białymi zdjęciami od słów: 'Wszystko ok'". Moi drodzy, jeszcze żyję!" - zaznaczyła Guzik.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl