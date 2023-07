Anna Lewandowska ma implanty piersi. "Jedna z najlepszych decyzji"

Trenerka zarzeka się też, że nie poprawiała urody na twarzy. "Przysięgam. Miałam kiedyś wyrwane cztery zęby naraz. Pojechałam do Dubaju, dostałam zapalenia, spuchłam tak, że przez pół roku wyglądałam jak wiewiórka. Wszystkie portale pisały, że jestem ostrzyknięta. Ja o tym nie opowiadałam nigdy, nie tłumaczyłam się, bo po co? Ludzie i tak wiedzą lepiej. Wstrzyknęłam botoks na czoło kilka miesięcy temu. To był drugi raz w życiu. Pierwszy zrobiłam po urodzeniu Laurki. Nie jestem za wypełniaczami, bo bardzo zmieniają rysy. I myślisz, że odważyłabym się na zmianę twarzy, skoro każdy centymetr mojego ciała jest oceniany? Zresztą nie wstrzykuję wypełniaczy, a i tak mi to zarzucają" - mówiła.