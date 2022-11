Anna Lewandowska w stylizacji z lat 90. Spodnie typu wide leg są hitem sezonu

Spodnie typu wide leg charakteryzuje prosty krój i szeroka nogawka. Śmiało możemy powiedzieć, że obecne trendy zostały zdominowane przez ten fason. Kobiety chętnie go wybierają, ponieważ znaleźć go można w wielu wariantach kolorystycznych, pasuje do rozmaitych stylizacji oraz świetnie wyglądają w nim osoby o każdym typie sylwetki. A ty, masz je w szafie?