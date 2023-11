Beata Chmielowska-Olech jest właścicielką dworku, który zna cała Polska. To dochodowy biznes

Beata Chmielowska-Olech rozpoczęła swoją karierę w Telewizji Polskiej w 1998 roku, kiedy to miała okazję poprowadzić młodzieżową wersję popularnego programu "Teleexpress Junior". Od tamtej pory jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Prywatnie Beata Chmielowska-Olech jest żoną Damiana Olecha. Mają dwoje dzieci: syna Brunona i córkę Liwię.

Ponad stuletni dworek, położony w malowniczej wsi Many, nieopodal Warszawy, był rodową siedzibą tytułowych bohaterów serialu "Złotopolscy". To tam mieszkał serialowy Dionizy wraz ze swoją ukochaną Julią, synem Markiem, jego żoną Barbarą oraz ich synem Waldemarem, który prowadził gospodarstwo. Siostra Dionizego, która po mężu nosiła nazwisko Gabriel, mieszkała z kolei w Warszawie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!