Białe kłamstwa mogą zniszczyć związek. Ekspertka zdradza, jak je rozpoznać

Białe kłamstwa to mówienie nieprawdy, aby kogoś oszczędzić lub nie urazić. Choć często stosuje się je w dobrej wierze, potrafią przynieść wiele złego. Szczerość to solidny fundament związku. Dlaczego więc niektórzy w stosunku do partnera nie są prawdomówni? Jak rozpoznać białe kłamstwo?