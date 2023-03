Blisko cztery tysiące złotych za pięciogroszówkę. Wszystko przez jedną rzecz

Obecnie sporo osób wybiera elektroniczne metody płatności, jednak w domach wciąż pełno jest drobnych monet. Część osób wrzuca najmniejsze nominały, czyli grosz, dwa grosze i pięć groszy do specjalnych słoiczków. Inni wolą regularnie "pozbywać" się drobnych w sklepach.

"Wyobraźcie sobie ze akurat to 5 groszy mogło być w waszych rękach kiedyś" - zastanawiała się jedna z komentujących. "To ja jestem zarobiony, drobniaki z całej rodziny ściągane" - dodał inny komentujący.

Pojawiło się także sporo pytań o możliwość wyceny, a na jedno z nich, dotyczące miejsca, w którym można sprawdzić i wycenić stare monety, autor nagrania zasugerował, by w pierwszej kolejności poszukać odpowiedzi w internecie. "Najpierw zweryfikować je w internecie, naprawdę jest już w nim dużo wiedzy do zaczerpnięcia" - napisał.

