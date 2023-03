Brakuje mundurów i kamizelek dla kobiet w ukraińskim wojsku. Nie mogą liczyć nawet na damską bieliznę

Ukrainki giną na froncie

Ksenia Drahaniuk z fundacji Rodaczki. Ukraiński Front zdradziła, że często zgłaszają się do nich żołnierki, które liczą na pomoc w zdobyciu odpowiedniego sprzętu. Niestety wiele z nich, zanim je otrzyma, ginie w czasie walki. Właśnie dlatego to ważne, by sprzęt był jakościowy i szybko dostarczony.