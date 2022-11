Buty, w których ukrył liścik. Szewc na TikToku niczym narrator z bajki

Czółenka z przesłaniem

Klasyczna forma buta to ponadczasowe i proste rozwiązanie, które pozwala wyeksponować nasycone odcienie chabru, fuksji, ametystu i złota. Połączenie najszlachetniejszych barw podkreśla welurowa faktura czółenek. Masywny i geometryczny klocek w postaci obcasa podkreślił niesamowity charakter butów w stylu retro. Ale to co robi największe wrażenie, to liścik, który szewc ukrywa w lewej podeszwie, mówiąc: