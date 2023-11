Była amiszką. Mówi, co używała zamiast papieru toaletowego

W jej rodzinnym domu nie było elektryczności ani bieżącej wody. Nie miała dostępu do prysznica i nie mogła obcinać swoich włosów. W trakcie dzieciństwa Lizzie nauczyła się szyć, aby robić dla siebie sukienki, które zawsze musiały być długie do kostek. Okazuje się, że to nie wszystko. W jednym z filmików na TikToku kobieta opowiedziała, jak wyglądało korzystanie z toalety. W jej społeczności nie można było używać papieru toaletowego.