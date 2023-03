Była "królową polskiej reklamy". Tak dziś wygląda Katarzyna Butowtt

Katarzynę Butowtt znał każdy. "Królowa polskiej reklamy"

Butowtt zaczęła swoją karierę jako nastolatka. "Miałam 15 lat, gdy fotograf współpracujący z Grażyną Hase podszedł do mnie na ulicy i zaprosił na zdjęcia. Moja mama zgodziła się i tak to się zaczęło" - opowiadała w jednym z wywiadów. Modelka szybko zdobyła uznanie i popularność. Moda Polska, Barbara Hoff, Grażyna Hasse, Led, Cor – to tylko niektóre z marek, które prezentowała na wybiegach. Brała też udział w międzynarodowych pokazach i sesjach w Szwajcarii, Francji czy Mongolii. Zaproponowano jej kontrakt w Paryżu, z którego jednak zrezygnowała z powodu obowiązków związanych z edukacją.