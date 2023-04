Była Miss Universe świętuje 45. urodziny. To ona ustanowiła niepobity dotąd rekord

Lara Dutta wygrała Miss Universe

Lara Dutta urodziła się 16 kwietnia 1978 roku. Obywatelka Indii w 2000 roku zdobyła tytuł Miss Universe. Sędziowie docenili ją nie tylko za prezentację strojów, ale także za rozmowę kwalifikacyjną. To właśnie za nią modelka otrzymała od sędziów notę 9,99, co do tej pory nie udało się żadnej innej uczestniczce.