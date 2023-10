Była na wakacjach w Izraelu, gdy wybuchła wojna. Niesamowite, jak się stamtąd wydostała

Pracuje jako rzeczniczka prasowa Wisły Kraków. Wraz z przyjaciółmi udała się na urlop do Izraela. Już miała wracać do Polski, gdy nastąpił atak Hamasu i sprawa poważnie się skomplikowała. Teraz Karolina Kawula opowiedziała, jak udało jej się wydostać z opanowanego wojną kraju. Historia jest co najmniej niezwykła.