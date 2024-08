Caffè Vergnano szuka baristów. Najlepszy zgarnie wyjątkową nagrodę

Caffè Vergnano, kawa premium z 140-letnią tradycją oraz Coca-Cola HBC – jej oficjalny dystrybutor w Polsce – zapraszają miłośników kawy i sztuki jej perfekcyjnego parzenia do udziału w prestiżowym konkursie Vergnano World Cup 2024. Właśnie ruszyły zgłoszenia do lokalnego etapu. Na laureatów polskiej edycji czekają atrakcyjne nagrody, a zwycięzca pojedzie na międzynarodowy finał do Włoch, by zawalczyć o wycieczkę na plantację kawy.