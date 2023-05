Cała w koronkach. Od jej kreacji trudno oderwać wzrok

Dakota Johnson na pokazie Gucci Cruise 2024

Dakota Johnson postawiła na zadziorny look ze skórzanym płaszczem o niejednolitej fakturze. Lecz to, co działo się pod nim, zasługuje na największą uwagę. Aktorka doskonale wie, że Gucci od kilku sezonów jest największym propagatorem prowokujących przezroczystości i postanowiła po raz kolejny wpisać się w ten trend.