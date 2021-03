Cardio. Jak przeprowadzić idealny trening? Jakie przynosi efekty?

Cardio – na czym polega?

Trening cardio to po prostu intensywne ćwiczenia aerobowe wykonywane minimum przez pół godziny, choć optymalny czas to godzina. Przy treningu nie robi się przerw – to np. nieprzerwana jazda na rowerze lub rowerku stacjonarnym, pływanie. Cardio należy wykonywać 3 razy w tygodniu, pamiętając o jednodniowym wypoczynku dla regeneracji mięśni. Regularne ćwiczenia pozwalają na przyzwyczajenie się organizmu do wysiłku i dotlenienia mięśni. Cardio niekoniecznie musi oznaczać wyczerpującego treningu, dobrym pomysłem jest spacer szybszym tempem. Bardzo ważnym elementem jest zwiększenie ilości oddechów oraz przyspieszenia tętna, aby zmusić układ krążenia do efektywniejszej pracy. Możesz także przy cardio ćwiczyć aerobik albo fitness.