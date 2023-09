Chcesz, aby długo cieszyły oczy? Musisz pamiętać o jednym zabiegu

Jak "odmłodzić" astry?

Choć większość astrów to byliny, co kilka lat rośliny obumierają. Gdy zauważymy, że środkowa część krzewu wysycha, konieczne jest przeprowadzenie "odmładzania". W tym celu wykopujemy całą roślinę i dzielimy ją na kilka krzaczków, oddzielając młode pędy od starych. Uschniętą część usuwamy. Świeże rośliny sadzimy w innym miejscu. Najlepiej ten zabieg wykonać wiosną. Astry dobrze jest przesadzać co dwa, trzy lata.