Chcesz zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Wystarczy odkręcić jedną śrubę

Ta śruba zdziała cuda

Jak się okazuje nieszczelne lub źle zamontowane okna powodują spore straty ciepła, a co za tym idzie zwiększone opłaty za ogrzewanie. Dlatego tak ważne jest, żeby upewnić się, że okna są szczelne. Sprawdzisz to w szybki sposób. W szparę powstałą przy uchyleniu okna włóż kartę do połowy, a następnie zamknij okno. Jeżeli bez problemu wyciągniemy kartkę z powrotem, to znak, że okna nie są szczelne.