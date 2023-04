"Chłopaki do wzięcia". Internauci oburzeni zachowaniem Kariny. "Co za głupota"

Karina Koch to jedna z najpopularniejszych bohaterek "Chłopaków do wzięcia", która od dawna szuka upragnionej miłości. Razem z bratem, Stefanem, przez długi czas byli jednymi z najbardziej lubianych uczestników reality show - do momentu, w którym pojawiła się Aldona, obecna partnerka Stefana, której Karina niestety nie zaakceptowała.