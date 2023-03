Ci seniorzy dostali wyższą emeryturę. Świadczenie wzrosło o blisko 600 zł

Komu przysługuje emerytura honorowa?

Świadczenie honorowe otrzymują Polki i Polacy, którzy ukończyli 100 lat, dlatego potocznie nazywa się ją "emeryturą stulatka." Co ważne, już przyznane świadczenie nie podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że jeżeli emeryt kończy sto lat i w konkretnym miesiącu obowiązuje dana stawka, wysokość emerytury honorowej dla tej osoby już się nie zmieni i co miesiąc będzie wynosiła tyle samo.