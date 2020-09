Ciasto marchewkowe fit. Jak zrobić zdrowy i wartościowy deser dla całej rodziny?

Ciasto marchewkowe fit – ciekawe patenty

Chcąc osiągnąć najbardziej wilgotne ciasto marchewkowe fit koniecznie wybieraj świeże warzywo, które zetrzesz na tarce o dużych oczkach. Pamiętaj, aby mąka , cukier i pozostałe suche dodatki przesiać, a dopiero potem wymieszaj je z płynnymi składnikami. Do ciasta marchewkowego możesz również ubić białka, dzięki czemu wypiek będzie puszysty. Nie musisz do marchewki dodawać zbyt dużej porcji cukru, ale warto wykorzystać cukier kokosowy lub daktyle . Doskonałym pomysłem jest zastosowanie przypraw korzennych , dzięki czemu podbijesz smak ciasta marchewkowego fit.

Ciasto marchewkowe fit – kwestia składników

Ciasto marchewkowe fit – sprawdzony przepis

1. Obierz marchewki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

2. Dodaj żółtka, olej i miód, po czym wszystko wymieszaj.

3. Zblenduj płatki owsiane, aby zyskać mączkę, do której możesz dodać wszystkie suche składniki, łącznie z przyprawą i proszkiem do pieczenia.

4. Następnie suche składniki połącz z mokrymi do osiągnięcia jednolitej masy.

5. Ubij na sztywną pianę białka, a pod koniec dodaj sól.

6. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia albo natłuść i posyp bułką tartą.

7. Przelej masę do tortownicy i piecz 45 minut w piekarniku nagrzanym w 160°C.

8. Serek wymieszaj z łyżką miodu i odrobiną soku z cytryny.

9. Gotowy krem pozostaw w lodówce, a w tym czasie obierz pomarańczę i pokrój na grubsze plastry.

10. Na lekko posmarowanej tłuszczem patelni ułóż pomarańczę i podsmaż, skrapiając owoc miodem.

11. Na gotowym cieście marchewkowym fit rozłóż pomarańczę i przykryj kremem oraz posyp orzechami.