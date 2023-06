Cichopek i Kurzajewski mają "trudne dni"? Znajomy się wygadał

Cichopek i Kurzajewski mają problemy? Chodzi o Smaszcz

Jak jednak donosi "Świat gwiazd", powołując się na źródło z bliskiego otoczenia pary, Cichopek i Kurzajewski mogą teraz mierzyć się z dużymi trudnościami. "Kasia i Maciek przeżywają trudne dni. Jest to próba dla ich związku. Obydwoje mają świadomość, że Paulina wszelkimi sposobami stara się popsuć tę miłość. Jest piekielnie zazdrosna i żądna zemsty. Od każdego ze znajomych słyszą, że mówi o nich złe rzeczy. Dochodzą do nich różne plotki, których starają się nie przyjmować do siebie, ale nie jest im łatwo" - miał przekazać informator portalu.