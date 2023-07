Co widzisz? Pierwsza myśl ma by jak diagnoza

Mia Yilin publikuje na TikToku mnóstwo filmików, wyjaśniając iluzje optyczne. Jedno z jej ostatnich nagrań zrobiło prawdziwą furorę. Do tej pory wyświetlono je ponad 430 tys. razy. To właśnie dzięki niemu dowiesz się, czy masz romantyczną duszę - przekonuje. Wszystko zależy od tego, co pierwsze dostrzeżesz na zaprezentowanej grafice.