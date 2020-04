Córka Cristiano Ronaldo mistrzynią drugiego planu. Mama ćwiczyła, a ona… bawiła się pędzelkiem

Córka Cristiano Ronaldo skradła show

Georgina urodziła dziewczynkę ponad dwa lata temu w listopadzie. Po trzech tygodniach nie było już widać śladów ciąży, ale należy pamiętać, że nie wszystko jest też takie, jak się wydaje. Dziewczyna Ronaldo prawdopodobnie stosowała drakońską dietę i dużo ćwiczyła, by wrócić do przedciążowej sylwetki. Do tego na jej barkach spoczywała opieka nad pozostałymi dziećmi, które piłkarzowi urodziły surogatki.