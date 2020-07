Hydrolaty kwiatowe. Jak je stosować na co dzień? Wybierz dla siebie najlepszy produkt

Hydrolaty kwiatowe doskonale sprawdzą się przy codziennym oczyszczaniu twarzy i nie tylko. Z powodzeniem zastąpią dotychczasowe kosmetyki tonizujące. Możesz także skorzystać z hydrolatów kwiatowych jako bazy do innych domowych preparatów. Jeśli nigdy dotąd nie słyszałaś albo nie stosowałaś wody na bazie olejku eterycznego, koniecznie przekonaj się, dlaczego warto.

Hydrolaty kwiatowe wspaniale pachną oraz doskonale sprawdzą się dołączone do codziennych rytuałów piękna. Jeszcze do niedawna nie były aż tak popularne jak teraz – wszystko za sprawą ich naturalnego pochodzenia. W przeciwieństwie do znanych olejków eterycznych hydrolaty kwiatowe nie powodują uczuleń.

Hydrolaty kwiatowe – czym są?

Hydrolat kwiatowy to nic innego, jak produkt uboczny przy uzyskiwaniu olejków eterycznych. Innymi słowy, są to rozpuszczone w wodzie kwiaty razem z bardzo niskim stężeniem olejku zapachowego. Każdy hydrolat ma zbliżone pH do naszej skóry, dlatego nie wymagają wcześniejszego rozcieńczenia przed nałożeniem. W przeciwieństwie do olejków eterycznych hydrolaty kwiatowe są znacznie łagodniejsze dla skóry.

Hydrolaty kwiatowe – jak je stosować?

Hydrolaty kwiatowe są półproduktami kosmetycznymi, które mogą być stosowane jako klasyczny tonik do oczyszczania albo jako dodatek do innych kosmetyków. Świetnie sprawdzą się przed aplikacją kremu albo serum, a także przed nałożeniem makijażu. Wodę kwiatową możesz używać jako mgiełki odświeżającej w ciągu dnia. Zastosowanie hydrolatów kwiatowych:

- baza do maseczek – jako rozcieńczacz glinki, aby podbić wartości odżywcze maseczki;

- baza do innych kosmetyków – z ich pomocą przygotujesz toniki, kremy oraz serum;

- jako mgiełka – ukoisz nią podrażnioną skórę;

- jako wcierka – szybko pozbędziesz się łupieżu albo stanów zapalnych.

Hydrolaty kwiatowe – czy każdy może ich używać?

Co prawda hydrolaty kwiatowe mogą być stosowane przy każdym typie cery niezależnie od wieku, to jednak istnieją pewne wyjątki. Woda kwiatowa na pewno jest polecana szczególnie skórze tłustej, dojrzałej oraz suchej. Natomiast cera wrażliwa i podatna na alergie może być narażona na pewne reakcje. Z drugiej strony hydrolatów kwiatowych jest bardzo wiele, co wiąże się z zastosowaniem różnych odmian kwiatów oraz sposobów pozyskania wody. Najlepiej wybieraj sprawdzone produkty umieszczone w butelkach z ciemnego szkła z atomizerem i dodatkiem konserwantu. W ten sposób będziesz mieć pewność, że hydrolat kwiatowy zachowa swoje właściwości.

