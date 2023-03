Dagmara Kaźmierska ścięła włosy? Nagranie zaskakuje

Na nagraniu widzimy, jak fryzjer zebrał włosy celebrytki i przystawiał do nich nożyczki, udając, że tnie kosmyki. Okazuje się, że były to tylko żarty. Dagmara Kaźmierska pozostanie wierna dłuższym blond włosom. Ma jednak w planach nieco zmienić dotychczasowe uczesanie. Powiedziała, że już niebawem podzieli się efektami metamorfozy na Instagramie.

Do tej pory Kaźmierska nie decydowała się na poważniejsze operacje. Nie wyklucza ich jednak w przyszłości. - Do tej pory nie robiłam tego, bo uznawałam, że nie jest mi to jeszcze potrzebne - podsumowała.