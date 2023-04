Daleko mu do zwykłego mruczka. Waży prawie 20 kg

Kot wywołał sensację. Wszyscy chcieli go adoptować

Patchesa wypatrzyła najpierw córka pani Ford - kobieta zobaczyła ogłoszenie o kociaku do adopcji, jakie zamieściło Richmond Animal Care and Control. Od razu wysłała wiadomość do swojej mamy. Kay zobaczyła informację od córki kilka godzin później - czuła jednak, że to właśnie ona musi zaopiekować się niezwykłym zwierzakiem. Kiedy skontaktowała się ze schroniskiem, okazało się, że do adopcji Patchesa jest już kolejka!