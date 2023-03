Dariusz Pachut pochwalił się prezentem od Dody. Wymowny drobiazg

W ubiegłym roku piosenkarka zdecydowała się nawet na udział w programie "Doda - 12 kroków do miłości", w którym poszukiwała idealnego partnera. Choć eksperyment nie przyniósł jej miłości, po czasie okazało się, że serce Dody zabiło mocniej i ostatecznie wokalistka potwierdziła związek Dariuszem Pachutem.

Obrazek nawiązuje do tego, jak Pachut zwraca się do wokalistki, nazywając ją "Myszą".

Z kolei Dariusz Pachut przez pewien czas spotykał się z prezenterką pogody - Dorotą Gardias, jednak nigdy publicznie nie wyznali, co było powodem ich rozstania. Związek podróżnika i wokalistki przez pewien czas budził emocje właśnie ze względu na poprzednią relację mężczyzny, jednak - jak pokazują najnowsze zdjęcia i nagrania - miłość pary kwitnie.

