Dawid Kubacki o nadchodzących świętach. Zdradził, jak spędzi Wielkanoc

Dawid Kubacki zdradził, jak spędzi Wielkanoc

W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" Kubacki mówił, że rehabilitacja jego żony przynosi "zauważalne efekty", ale będzie długotrwała. Pytany o to, kiedy być może wróci do domu przyznał, że nie jest to kwestia dni, a raczej tygodni. - Ale nie miesięcy i to jest dla nas budujące. Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu - powiedział.